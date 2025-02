Luka Dončić holder ikke tilbake i sin første Lakers-kamp mot Mavericks, og slår en NBA-rekord i prosessen

HQ

24 dager etter at nyheten om overgangen til Los Angeles Lakers ble kjent, har Luka Dončić for første gang spilt mot sin tidligere klubb, Dallas Mavericks, der han trodde han skulle spille hele karrieren. Til tross for sin kjærlighet til fansen i Texas, holdt han seg ikke tilbake og ser ut til å være svært nær ved å gjenvinne sin fulle styrke etter juleskaden i en av sine beste prestasjoner med Lakers, inkludert en triple-double (19 poeng, 15 returer, 12 assists, en av de få spillerne - også den yngste - som har scoret en triple-double mot alle NBA-franchiser, noe han har til felles med LeBron James).

Kampen endte 107-99 for Lakers på crypto.com Arena, som naturlig nok startet med varme hilsener fra hans tidligere kolleger. Tross alt var ikke byttet hans beslutning, og Doncic sa at han først ble knust da han fikk vite det. Det blir interessant å se hvordan fansen i Dallas tar imot Doncic og Lakers neste gang de kommer på besøk, men vi må vente til 10. april, mot slutten av den ordinære sesongen. Fansen i LA ropte ironisk (eller uironisk) "Thank you, Nico" til Nico Harrison, Mavs' general manager, som er foraktet i Dallas.

Spilleren som fikk hyllesten i Los Angeles var Anthony Davis, den andre siden av den sjokkerende handelen. Han så den på benken, ettersom han har en mageskade han pådro seg etter sin første og hittil eneste kamp med Mavs.