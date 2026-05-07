Luka Doncic kan gå glipp av sluttspillet helt hvis Lakers taper for Thunder

Los Angeles Lakers har et stort fjell å bestige hvis de ønsker å være i NBA Conference-finalen. For øyeblikket spiller de mot de regjerende NBA-mesterne Oklahoma City Thunder i Conference-semifinalene, og ligger under 1-0 i best av sju kamper i serien, som spilles natt til fredag (allerede kl. 03.30 CEST, 02.30 BST). I mellomtiden ser Luka Doncic på kampene fra benken, ettersom han fortsatt ikke er i form til å spille.

I beste fall vil sloveneren være klar til kamp 4 i Conference-semifinalen (12. mai), men det virker også for optimistisk. Doncic pådro seg en strekk i hamstringen 2. april, og ifølge sportslege Jesse Morse (via Basket News) har Doncic fortsatt minst 1-2 uker på å komme seg, noe som nesten helt sikkert vil bety at han ikke vil være i form før en potensiell Conference-finale. Hvis Thunder slår Lakers (noe som også høres sannsynlig ut), vil det bety slutten på sesongen for Doncic.

Doncic returnerte til Los Angeles etter noen dager i Madrid, der han fikk injeksjoner med blodplaterikt plasma (PRP), en behandling for å fremskynde restitusjonen som ikke er tillatt i USA, med tillatelse fra lagets leger. Han sier at han føler seg bedre for hver dag, og at han er i stand til å løpe igjen, men "Det er veldig frustrerende. Jeg er veldig stolt av det lagkameratene mine gjør. Men det har vært veldig tøft bare å se det og se dem spille".