Luka Dončić klager på dommerne i Slovenias nederlag mot Tyskland i EuroBasket

Luka Dončić var ikke fornøyd med onsdagens kamp mot Tysklandi EuroBasket. Det er det ingen som er hvis laget ditt taper etter at du har scoret 39. Men selv om det var en jevn kamp mellom to basketballstormakter, mener Doncic og resten av de slovenske spillerne og trenerne at de ble skadelidende på grunn av dommeravgjørelsene.

Tyskland ble tildelt 37 straffekast (30 ble satt), mens Slovenia ble tildelt 25 straffekast (20 ble satt).

"Først fikk jeg en teknisk foul to minutter ut i kampen for å rope "hallo", men det er ok. I en kvartfinale skal ikke det skje, uansett hva slags spiller du er. Hvis du ikke engang får en advarsel først, så vet jeg ikke. Men det er en kvartfinale, en kamp om en semifinale, så jeg vet virkelig ikke hvordan de gjorde det", klaget Dončić i Sport TV (via Eurohoops).

"Jeg fikk en fjerde foul i starten av tredje omgang, så det har aldri skjedd før i mitt liv", sa Lakers-stjernen. Men han var ikke den eneste som klaget: Klemen Prepelic mente også at det ikke var normalt at "et lag skyter 13 straffekast i løpet av de siste to minuttene av en kvartfinale i Eurobasket, spesielt med tanke på hvor mange fouls Doncic trekker på seg i hvert spill."