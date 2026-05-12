Luka Doncic kommer ikke til å spille for Slovenia i sommer for å fokusere på kampen om foreldreretten til døtrene sine

Luka Doncics sesong er over: Sloveneren forsøkte å komme seg raskere tilbake fra sin forstrekning i venstre hamstring i Spania i håp om å komme seg til NBA Conference-finalen, men Los Angeles Lakers ble feid av Oklahoma City Thunder med 4-0. Det neste for Doncic ville ha vært FIBA World Cup 2027-kvalifiseringskampene for Slovenia, men han har bestemt seg for å hoppe over dem for å fokusere på sine personlige anliggender.

Doncic er i ferd med å skille seg fra sin forlovede, Anamaria Goltes, og er involvert i en kamp om foreldreretten til deres to døtre, Gabriela (tre år gammel) og Olivia (seks måneder gammel). "Jeg elsker døtrene mine mer enn noe annet, og de vil alltid komme først i livet mitt", startet Doncic på Instagram.

"Mens jeg fortsetter å jobbe for felles foreldrerett for døtrene mine, har jeg blitt tvunget til å ta en vanskelig avgjørelse mellom å reise og spille for det slovenske landslaget og å være sammen med døtrene mine denne sommeren.

"Dessverre har det blitt ekstremt vanskelig for meg å se dem de siste åtte månedene. Jeg har gitt alt for å representere Slovenia, og jeg er skuffet over at jeg ikke kan spille for landet mitt i sommer. Men akkurat nå prioriterer jeg døtrene mine og mitt ansvar som far".

Luka Doncic hjalp Slovenia med å vinne EuroBasket-tittelen i 2017, da han bare var 17 år gammel, og ble toppscorer i VM i 2023, der Slovenia endte på sjuendeplass. FIBAs basketball-VM i 2027 finner sted i Qatar, og kvalifiseringskampene er allerede på plass, fordelt på seks perioder mellom november 2025 og mars 2027. Det blir to om sommeren, mellom 27. juni-7. juli og 24. august-1. september; Slovenia leder for øyeblikket gruppe H med tre seire og ett tap.