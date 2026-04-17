Luka Doncic og Cade Cunningham anker med hell på regelen om 65 kamper for MVP

Luka Doncic (Los Angeles Lakers) og Cade Cunningham (Detroit Pistons) vil være kvalifisert for MVP og andre individuelle priser ved sesongslutt, til tross for at de ikke har oppfylt regelen om å spille 65 kamper i den ordinære sesongen. En regel som mange ser på som urettferdig og som vil bli stående inntil videre, men ligaen vil gjøre et unntak for disse to spillerne på grunn av "ekstraordinære omstendigheter".

Doncic spilte 64 kamper for Lakers, men gikk glipp av to for å delta på fødselen til datteren sin i Slovenia, mens Cunningham spilte 63 kamper, men gikk glipp av 12 på grunn av en kollapset lunge som ble diagnostisert 17. mars: det er grunnene som ble oppgitt av NBA som spilte inn i deres beslutning. Begge spillerne anket, og ligaen har sagt seg enig i at "når man tar hensyn til alle omstendighetene for Cunningham og Dončić, kvalifiserte hver spiller til utmerkelser i henhold til bestemmelsen om ekstraordinære omstendigheter i CBA."

Regelen om at man må spille et minimum av kamper hver ordinære sesong for å være kvalifisert til prisen for sesongens beste spiller er fornuftig, ettersom den belønner stabilitet. Det fører imidlertid til at hvis en god spiller er skadet over en lengre periode, er det ikke sikkert at vedkommende er kvalifisert. I år var Doncic og Cunninghams tilfeller svært spesielle, ettersom de så vidt nådde merket og hadde svært gode grunner til å gå glipp av noen kamper. Anthony Edwards for Minnesota Timberwolves har imidlertid blitt nektet samme behandling av en uavhengig voldgiftsdommer, etter å ha spilt 60 kamper.

Ifølge tippetippene er Shai Gilgeous-Alexander fortsatt favoritt til å vinne MVP-prisen for andre år på rad, etterfulgt av Victor Wembanyama og Nikola Jokic.