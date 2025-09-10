Luka Dončić scorer 39 poeng, men kan ikke stoppe verdensmesterne Tyskland i EuroBasket

HQ

Luka Dončić og det slovenske laget er ute av EuroBasket etter en tøff kamp mot verdensmesterne Tyskland. Slovenia tok elleve poengs forsprang etter det første kvarteret, og Dončić, Los Angelea Lakers-stjernen, scoret monstrøse 39 poeng, 10 returer og 7 assists.

Slovenia ledet fortsatt i tredje omgang, men Tyskland knuste Slovenia i sluttminuttene og sikret seg den siste billetten til semifinalene i EuroBasket med 99-91. Franz Wagner (23 poeng, 7 returer), Daniel Theis (15 poeng, 9 returer) og Dennis Schröder (20 poeng, 7 assists) holdt Tyskland i live i løpet av kampen og fortsatte sin ubeseirede statistikk.

Tyskland møter nå Finland neste fredag, som har vært turneringens største overraskelse etter å ha slått ut Serbia og Georgia i utslagsrundene. Det er første gang de når semifinalen i EuroBasket to ganger på rad, men de har ikke vunnet turneringen siden 1993.