Luka Doncics kontroversielle utvisning gjør Lakers-supportere rasende

Med bare tre kamper igjen før den ordinære NBA-sesongen er over, trenger Los Angeles Lakers hver eneste seier de kan få for å beholde plassen i sluttspillet. De seks beste lagene i hver konferanse kvalifiserer seg automatisk til sluttspillet, mens de som er rangert som nummer sju og åtte spiller play-in. Og i går var en dramatisk kveld for Los Angeles Lakers, da de tapte 136-120 for Oklahoma City Thunder.

Det handlet ikke bare om å tape, men om hvordan de tapte. Bare to dager tidligere hadde Lakers slått Thunder 126-99. De håpet å vinne to seire på rad mot det beste laget i vest - Thunder har 65 seire og 14 tap, Lakers har 48-31 - men utvisningen av Luka Doncic i begynnelsen av fjerde quarter reduserte muligheten.

Lakers-fansen er i dag veldig sinte, fordi Doncic fikk sin første utvisning med Lakers etter to tekniske fouls, men ikke på grunn av noe som skjedde i kampen, men fordi "han rettet banning mot en kampfunksjonær", som lagleder Tony Brothers sa i kamprapporten. "Han så direkte på en dommer og brukte vulgært språk".

Doncic nekter imidlertid for det, og sier at han i stedet snakket med en tilskuer. Tilsynelatende hadde tilskueren sagt til Doncic at "han var kort og bommet", fant en ESPN-reporter ut. "Jeg har aldri fått en fan utvist, aldri, men hvis du skal snakke, skal jeg snakke tilbake som alltid. Det hadde ingenting med dommeren å gjøre", sa Doncic etter kampen (via NY Post).

Doncic ble utvist da Lakers var i sin beste form, og resultattavlen viste 108-107 i Los Angeles-lagets favør. Han hadde scoret 23 poeng før han ble utvist, men da han forlot banen, ga Thunder Lakers ingen sjanse, og Thunder scoret 24-8 i resten av kampen.