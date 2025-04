Luka Joviç nekter Inter å vinne trippelen, Milan er i Coppa-finalen

HQ

Inter Milans drøm om en trippel ble knust av Luka Joviç, den serbiske spilleren som har vært fraværende det meste av sesongen for Milan, og som til og med ble kuttet fra Milans Champions League-tropp. Den tidligere Real Madrid-spilleren grep imidlertid muligheten i 3-0-seieren over Inter i semifinalen i returoppgjøret i Coppa Italiaog scoret to ganger. Tijjani Reijnders scoret det tredje målet for et lag med maksimal effektivitet (3 skudd på mål, 3 mål) til tross for at Inter dominerte ballen.

Mindre av en plot twist og mer bekreftelsen på et merkelig fenomen: Milan har ligget på niendeplass i ligaen, nesten uten muligheter til å nå selv Conference League-plassene, men har lykkes i de hjemlige turneringene... og spesielt mot Inter: De snudde 0-2 til 3-2 i Supercoppa-finalen, og nå har de nådd Coppa Italia-finalen, der de knuste ligaleder Inter.

Den andre finalisten i Coppa Italia blir trolig Bolonia, som hadde en tre-måls ledelse over Empoli i det første oppgjøret. Returoppgjøret spilles i kveld kl. 21:00 CEST. Finalen spilles 15. mai.

I mellomtiden får Inter ekstra tid til å hvile før neste ligakamp, som er flyttet fra lørdag til søndag på grunn av pave Frans' begravelse, og tre dager senere venter semifinalen i Champions League mot Inter.