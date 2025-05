Luka Modric annonserer at han forlater Real Madrid

HQ

Vi visste at klokken tikket for Luka Modric på Real Madrid. Den kroatiske midtbanespilleren, som har spilt for det spanske laget siden 2012 og vunnet utallige trofeer, inkludert en Ballon D'Or, og som regnes som en av de mest dekorerte individuelle spillerne gjennom tidene, har nå bestemt seg for å forlate laget.

Denne informasjonen kommer fra Modric selv, som i en lengre uttalelse på Instagram forteller at han blir værende i laget til Club World Cup til sommeren, men at han etter det vil forlate laget og gi plass til det nye blodet som er på vei inn.

Etter oversettelse uttalte Modric: "Tiden er inne. Øyeblikket jeg aldri ønsket skulle komme, men slik er fotballen, og i livet har alt en begynnelse og en slutt... På lørdag spiller jeg min siste kamp på Santiago Bernabéu.

"Jeg kom hit i 2012 med et ønske om å spille for verdens beste lag og med ambisjoner om å gjøre store ting, men jeg kunne ikke forestille meg hva som kom etterpå.

"Å spille i Real Madrid forandret livet mitt som fotballspiller og som person.

"Jeg er stolt over å ha vært en del av en av de mest suksessrike epokene i den beste klubben i historien."

Modric skriver videre at han i løpet av sin tid i Real Madrid "vant alt, og jeg var veldig lykkelig", og at han ikke vet "hvordan han skal forklare den spesielle forbindelsen jeg har med [fansen] og hvor støttet, respektert og elsket jeg har følt meg og føler meg". Han avslutter med å si at han "går herfra med et fullt hjerte. Fylt av stolthet, takknemlighet og uforglemmelige minner."

Med Modric på vei bort i år, har den upåklagelige Real Madrid midtbanen fra 2010-tallet stort sett blitt tømt for spillere, ettersom Toni Kroos la opp i fjor, Casemiro flyttet til Manchester United før det, og en håndfull andre har også forlatt oss de siste årene.