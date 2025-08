Luka Modrić forklarer hvorfor han valgte AC Milan: "Det pleide å være det Real Madrid er i dag"

HQ

Luka Modrić holdt sin første pressekonferanse som AC Milan-spiller. Den kroatiske spilleren forlot Real Madrid etter 12 år, et overraskende trekk gitt hans alder (han fyller 40 år i september), men et som gledet fansen til den italienske klubben, en av de mest dekorerte i landet, som for tiden lider. Forrige sesong endte de på åttendeplass, noe som betyr at Milan ikke vil spille i noen europeisk konkurranse neste år.

For Modrić var det imidlertid et "enkelt valg" da han fikk vite at klubben "fortsatt trodde at han kunne spille på det høyeste nivået", og sa at avgjørelsen kom veldig raskt etter hans(emosjonelle) siste kamp i Madrid.

"Jeg vokste opp med italiensk fotball, og mitt italienske favorittlag har alltid vært Milan. Idolet mitt i det laget var Zvonimir Boban. Jeg har alltid hatt et spesielt forhold til AC Milan.", sa han og forklarte at italiensk fotball er veldig populært i Kroatia.

Modrić snakket også om at Zlatan Ibrahimović og Carlo Ancelotti begge fortalte ham gode ting om klubben, som er den andre etter Real Madrid med flest Champions League- eller europacuptitler: syv, den siste i 2007. Milan vant også Serie A i 2022, men det er den eneste store tittelen de har vunnet det siste tiåret (ingen europeiske titler siden 2007 og ingen Coppa Italia siden 2003).

Han var kanskje overraskende ærlig om klubbens nåværende tilstand. "Jeg tilbrakte 13 år i verdens største klubb, og nå kommer jeg til en klubb som i tidligere år var det Real Madrid er i dag. De mistet det et sted på veien. Milan må strebe etter å komme tilbake til det nivået, og det er opp til meg å gjøre mitt beste i år og nyte det, sier han.

"Vi må være ydmyke og jobbe hardt for å få laget tilbake til sitt høyeste nivå. Jeg er veldig konkurransedyktig, og det ønsker jeg å formidle til laget. Minimumsmålet er å kvalifisere seg til Champions League, men Milan må kjempe for å vinne titler: det er mitt mål, og det bør være det samme for alle."

