Luka Modrić oppnådde nok en historisk milepæl med Real Madrid

HQ

Luka Modrić, en av Real Madrids mest respekterte spillere, ofte applaudert selv av rivaliserende lag, har oppnådd nok en imponerende milepæl i sin tilsynelatende endeløse rekke. I løpet av denne uken har Modrić blitt den eldste målscoreren i offisielle turneringer (39 år og 116 dager) i Real Madrids historie, og har dermed passert Puskas (39 år og 15 dager).

Han oppnådde det ved å score utligningsmålet i Valencia 1-2 Real Madrid, en spennende kamp der Vinícius Jr. ble utvist med direkte rødt kort. I de siste 20 minuttene, da Madrid spilte med 10 mann, gjorde laget et imponerende comeback, med Jude Bellingham som assisterte Modrić i det 85. minutt.

Senere mandag, under åttedelsfinalen i Copa del Rey (den spanske cupen), scoret Modrić det fjerde av fem mål mot Deportiva Minera, et lag i fjerde divisjon. Det var hans 41. mål så langt for Real Madrid etter at han kom til klubben i 2012, hans andre mål denne sesongen (allerede like mange mål som han scoret forrige sesong) og hans første mål noensinne i den spanske cupen.

Andre milepæler Modrić nylig har oppnådd, er blant annet å være den mest dekorerte spilleren i Real Madrids historie, 28 titler, etter å ha vunnet Intercontinental Cup i desember i fjor. Han er også spilleren med 10 flest kamper i klubbens historie, etter 562 kamper. Kontrakten hans går ut ved sesongslutt.