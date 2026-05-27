Luka Modrić vil kunngjøre at han legger opp etter VM, sier kilder

Luka Modrić kommer angivelig til å annonsere at han legger opp etter fotball-VM i 2026, etter at hans klubb AC Milan ikke klarte å kvalifisere seg til Champions League neste sesong. Milan endte sesongen på femteplass, ett poeng bak Como, og vil spille i Europa League neste sesong: en forbedring fra i fjor, hvor de endte på åttendeplass og ikke klarte å delta i noen europeisk konkurranse, men ikke hva Modrić hadde forventet: hans renovering i Milan var avhengig av at laget skulle kvalifisere seg til toppkonkurransen.

Uten Champions League har Luka Modrić mistet interessen for å fortsette i Milan, og etter å ha fullført ettårskontrakten forventes det ikke at han fornyer den. I stedet for å lete etter en annen klubb som kan ansette ham, vil Modrić annonsere sin avgang fra profesjonell fotball etter VM, ifølge en rapport fra den italienske journalisten Nicolò Schira.

Ifølge AS kommer avgjørelsen etter et par dager med å tenke på fremtiden, og selv om klubben vil prøve å overbevise ham om noe annet, ser det ut til at det å spille den muligens siste sesongen i karrieren (han fyller 41 år i september) i Europa League ikke er fristende nok for vinneren av seks Champions League-titler med Real Madrid og Ballon d'Or-vinneren.

Modrić forlater Milan etter et år med mye uro, der fansen har protestert mot lagets dårlige prestasjoner i siste del av sesongen, og der manager Massimilaino Allegri og de fleste i den sportslige ledelsen, deriblant sportsdirektør Igli Tare og administrerende direktør Giorgio Furlani, har fått sparken. Men først har han et siste VM å vise frem, med gruppespillkamper mot England, Panama og Ghana.