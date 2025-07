Luka Modrics første offisielle ord som Milan-spiller

HQ

Alle visste at det kom til å skje, men det er likevel sjokkerende å se Luka Modric, en Real Madrid-legende i mer enn et tiår, den niende spilleren med flest kamper for klubben og den mestvinnende spilleren med 28 titler mellom 2012 og 2025, i en annen trøye. Men i dag ble det offisielt: Luka Modric har signert en avtale med AC Milan for ett år med opsjon på ett år til.

"Ciao alle sammen, jeg har akkurat landet i Milano, jeg er veldig glad for å være her og starte et nytt kapittel i karrieren min. En stor klem til alle", skrev kroaten, som fyller 40 år i september, på Instagram.

Han spilte sin siste kamp for Real Madrid i forrige uke, et 4-0-tap for PSG, og etterpå ga han et siste intervju med Real Madrid TV, der han sa at klubbpresident Florentino Pérez"behandlet ham annerledes".

Modric har signert for ett år, med mulighet for å forlenge med ytterligere ett år. Dessverre kommer han ikke til å spille i noen europeiske turneringer, ettersom Milan endte på åttendeplass i Serie A i fjor. Deres hovedmål er å klatre i ligaen for å komme tilbake til Champions League: De er nest etter Real Madrid den klubben med flest titler, seks, men den siste kom i 2007... med Carlo Ancelotti som manager.