Luke Donald utnevnt til europeisk kaptein for tredje Ryder Cup på rad

Det europeiske golflaget i Ryder Cup har utnevnt Luke Donald til kaptein for tredje utgave på rad, ikke overraskende med tanke på den tidligere engelske golfspillerens utmerkede meritter, med to seire på rad over det amerikanske laget i 2023 (Roma) og 2025 (New York). Fjorårets seier var spesielt bemerkelsesverdig med tanke på de amerikanske fansenes fiendtlighet mot de europeiske spillerne.

Donalds retur til Ryder Cup blir spesielt emosjonell for 48-åringen, ettersom cupen i 2027 skal spilles i Irland, der han deltok som spiller i Ryder Cup i 2006 og vant alle tre kampene sine under Ian Woosnams kapteinskap.

"De to siste Ryder Cupene har betydd mye for meg og familien min. Jeg hadde ikke forestilt meg at denne tredje gangen skulle komme," sa Donald i en uttalelse, via Reuters. "Da jeg feiret den søndagskvelden i New York etter en uke med mye press i et tøft miljø, tenkte jeg at jobben min kanskje var gjort. Men kanskje det er litt mer å fortelle.

Denne Ryder Cup-kapteinsreisen har gitt meg så mye fokus, så mye formål, og det er noe jeg ikke tar for gitt. Det er et stort privilegium, og jeg ser virkelig frem til nok en Ryder Cup på hjemmebane."

Nå er spørsmålet hvilke spillere som blir tatt ut på Team Europe, og om amerikanerne vil utnevne en ny kaptein etter at Keegan Bradley har lidd to nederlag på rad. Ryktene har svirret om at Tiger Woods, som i teorien fortsatt er en aktiv golfspiller, vil steppe inn som ny kaptein for det amerikanske laget i Ryder Cup 2027.