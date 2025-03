Luke Grimes kan komme tilbake for en Yellowstone spinoff

HQ

Nå som Yellowstone har avsluttet sin hovedserie, er det mange som lurer på hva som blir det neste for den populære dramaserien. Hovedkarakterene ser ut til å gå hver sin vei, og ulike rykter antyder motstridende ting på hyppig basis. Nå ser den siste utviklingen på denne fronten ut til å antyde at Luke Grimes' Kayce Dutton vil være tilbake, bortsett fra for en spinoff som dreier seg om karakteren.

Variety har rapportert som sådan, og hevder at dette prosjektet vil komme til den amerikanske kringkasteren CBS i stedet. Serien vil også bli produsert av MTV Entertainment Studios, og siden dette bare er en rapport og ikke noe offisielt, på grunn av den upålitelige naturen til alle ting Yellowstone i det siste, må du ta denne informasjonen med en viss forsiktighet, da den kanskje ikke blir en realitet.

Dette følger også den tidligere rapporten om at Kelly Reillys Beth Dutton og Cole Hausers Rip Wheeler ville være tilbake for sin egen spinoff en gang i fremtiden, men alt har gått stille om dette prosjektet også.