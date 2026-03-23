Luke Humphries vinner Belgian Open i dart og spøker med at han er "nest best i verden" etter Littlers eliminering

Bare dager etter sitt mirakuløse comeback i Premier League Darts i Dublin mot Gerwyn Price, led Luke Littler et sjokkerende nederlag i Belgian Darts Open, og det var hans første tap i en rangeringsturnering siden oktober i fjor. Littler ble slått 6-5 av nederlenderen Niels Zonneveld, rangert som nummer 39 i verden, i tredje runde, noe som gjorde slutt på en rekke på 12 ubeseirede kamper i turneringen, og ødela Littlers håp om et hat-trick i Belgia etter seirene i 2024 og 2025.

I stedet var det Luke Humphries som endte opp med å ta seieren i Wieze, da han slo Jonny Clayton 8-6, etter å ha slått Chris Dobey i kvartfinalen og Michael van Gerwen i semifinalen.

Etter seieren spøkte han med at han vil "fortsette å prøve å bli den nest beste spilleren i verden", som BBC rapporterte, et nikk til tenåringen som skjøv ham ut av PDC World Ranking i november. "Jeg er bare dedikert og jobber så hardt for å presse alle dartspillere og være den beste versjonen av meg selv.