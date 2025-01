Luke Littler blir tidenes yngste verdensmester i dart med sine 17 år

HQ

Luke Littler har vunnet VM-tittelen i dart i London! Littler er fortsatt tenåring, bare 17 år gammel, og har avsluttet en oppsiktsvekkende sesong der han har vunnet titler og slått rekorder, og slått rivaler som var flere ganger så gamle som ham selv, inkludert Michael van Gerwen.

Nederlenderen, tre ganger verdensmester og dobbelt så gammel som Littler, ble slått 7-3 av Littler (3-1, 3-0, 3-1, 3-1, 3-1, 1-3, 3-2, 2-3, 3-0, 1-3, 3-0, 3-0). For ett år siden tapte tenåringen sin første VM-finale mot Luke Humphries, men denne gangen slo Littler tilbake med en strålende prestasjon, med et snitt på 102 og 56 % av dobbeltforsøkene på pinne.

Det så nesten ut til å gå lett for den unge engelskmannen, som startet med en 4-0-ledelse, men van Gerwen stolte på sin erfaring for å slå tilbake. I 2014 ble van Gerwen den yngste spilleren til å bli verdensmester i dart, 24 år gammel. Littler har knust den rekorden.

Luke Littler blir nummer to i verden, kun slått av Luke Humphries

"Vi vet alle hva Michael har gjort for sporten. Han var sulten på sin fjerde VM-tittel, men å ta min første og bli den yngste mesteren noensinne er en utrolig følelse, sier Littler.

I mellomtiden tok van Gerwen av seg hatten for Littler i overført betydning. "Jeg pleier å si at det fødes en stjerne hvert 17. år, og Luke er en av dem.

Med denne seieren går Littler forbi van Gerwen og blir nr. 2 i verden på "PDC Order of Merit", basert på premiepenger vunnet over en toårsperiode av spillere i rangeringsturneringer. Nummer 1 er fortsatt Humphries. "Selvsagt gjør det vondt, og det er slik det skal være, for hvis det ikke gjør vondt, er du ikke idrettsmann, sier nederlenderen.