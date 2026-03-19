Luke Littler gjør et fantastisk comeback: fra 5-0 til 6-5 i Premier League Darts i Dublin

Luke Littler leverte et av de største comebackene som er sett i dart i Premier League Darts i Dublin. Den 19 år gamle verdensmesteren gikk fra å ligge under 5-0 til å vinne den syvende kvelden av Premier League Darts, som ble avholdt i Dublin, og slo waliseren Gerwyn Price, som vant i Dublin i fjor.

Littler hadde allerede slått Michael van Gerwen 6-5 i semifinalen, mens Price slo Luke Humphries 6-1 i den andre semifinalen.

Premier League Darts 2026 startet i februar og varer frem til 21. mai. Jonny Clayton leder tabellen med 19 poeng, etterfulgt av Luke Littler (16 poeng), Price (12 poeng) og Luke Humphries (11 poeng), og passerte Gian van Veen, som lå på fjerdeplass før i kveld.

De fire beste spillerne (av de åtte som deltar) går videre til sluttspillet. Luke Humphries vant i 2025, og Littler vant 2024-utgaven, da han bare var 17 år og sjokkerte dartverdenen med sin dyktighet, som fortsatt er uovertruffen.