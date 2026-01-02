Luke Littler innrømmer at buingen "satte ham på prøve", men at han har vokst mentalt

HQ

Luke Littler avanserte til semifinalene i PDC World Championsip med en mer avslappet kamp i kvartfinalen, en 5-0-seier over Krzysztof Ratajski, sammenlignet med åttendedelsfinalen mot Rob Cross (3-2), hvor han ble buet ut av publikum. På tirsdag reagerte Littler trassig og sa at "han ikke brydde seg, virkelig ikke brydde seg" og ropte at "de betalte for prisen hans", men det var tydelig at det påvirket ham.

Etter kampen på torsdag sa Littler at "han har vokst mentalt": "Jeg vet hvordan jeg skal håndtere det, og jeg tror Rob Cross-kampen definitivt testet meg. Men ja, jeg kom meg gjennom det. I fremtidige kamper vet jeg hvordan jeg skal håndtere det og komme meg forbi det."

Littler syntes å innrømme at han og familien var nervøse, for "i forkant var familie og venner bare sånn at hva som enn skjer, så skjer det". Men på tirsdag var det færre som buet, og "så snart jeg kom på scenen, var publikum helt utrolige."

"Så snart jeg kom på scenen, klappet jeg til alle, bare så de visste at jeg vil ha dem på min side igjen. De var på min side i kveld, og jeg fikk jobben gjort. Så forhåpentligvis er det det samme i morgen."

Littler møter Ryan Searle i semifinalen klokken 19:00 GMT, 20:00 CET på fredag.