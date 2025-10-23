Luke Littler kan bli verdensmester i dart for første gang denne helgen

HQ

Den unge dartsstjernen Luke Littler kan bli verdensmester i dart for første gang i dag. Etter suksessen i World Grand Prix of darts er 18-åringen bare 52 500 pund bak Luke Humphries, som er nummer 1 i verden. I PDC (Professional Darts Corporation) avgjøres verdensrankingen, eller Order of Merit, av premiepenger vunnet i offisielle konkurranser de siste to årene.

Denne uken finner europamesterskapet sted i Tyskland. Konkurransen starter torsdag, og både Littler og Humphries deltar i kampen om en førstepremie på 120 000 pund. Det betyr at hvis Littler vinner, vil han overgå Humphries på verdensrankingen. Humphries har for øyeblikket 1,73 millioner pund, og Littler har 1,68 millioner pund. Langt bak ligger Michael van Gerwen, med 760 000 pund.

Littler har ikke lagt skjul på at han har ambisjoner om å bli nummer 1 i verden, etter å ha tatt dartverdenen med storm i fjor da han fortsatt var 17 år. Hvis han ikke vinner denne helgen (EM avsluttes på søndag), kan han fortsatt nå den i Grand Slam of Darts (8.-16. november), Players Championship Finals (21.-23. november) og til slutt i VM 11. desember.

