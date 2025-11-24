Luke Littler "krysser av" nok en dartturnering han ennå ikke hadde vunnet

HQ

Luke Littler vant PDC Players Championship Finals og "krysset av" en av de få dartturneringene han ennå ikke hadde vunnet, etter å ha slått Nathan Aspinall 11-8. Littler, 18 år gammel, ble nummer 1 i verden i Professional Darts Corporation (PDC) tidligere denne måneden, og passerte Luke Humphries, som slo Littler i Players Championship i fjor, og la 15 000 pund til premiepengene sine.

"Jeg er veldig stolt over å få krysset av denne på listen. Nå er det bare to igjen, sa Littler til ITV etter seieren. Senere twitret han det samme budskapet, og henviste til EM og World Masters som de eneste store titlene som gjenstår for den unge superstjernen.

"Tidlig i karrieren var jeg bare meg selv, men nå begynner jeg å slippe ut litt mer følelser, og det lønner seg. Jeg er veldig stolt over å løfte dette trofeet, og nå er det bare å rette blikket mot VM, sier han, med henvisning til turneringen som finner sted fra 11. desember til 3. januar.