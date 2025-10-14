Luke Littler, nr. 2 i PDC World, slått av Beau Greaves, nr. 1 i WDF Women's World

HQ

Bare én dag etter å ha slått Professional Darts Corporation (PDC) sin verdensener Luke Humphries og vunnet World Grand Prix of dart, ble Luke Littler slått av Beau Greaves med 6-5 i World Youth Championship i Minehead, England, en turnering som spilles mellom spillere i alderen 16-23 år.

Beau Greaves (21), som er nr. 1 i verden hos World Darts Federation og tre ganger verdensmester for kvinner i WDF, slo Littler i semifinalen med 6-5, og skal møte den regjerende mesteren Gian van Veen i finalen 23. november.

Littler, som er 18 år gammel, spilte på seniornivå allerede som 17-åring, og overrasket selv de mest erfarne spillerne. Han vant allerede verdensmesterskapet for ungdom i 2023, da han var 16 år. Nå er fokuset hans på å nå Humphries som verdens nummer 1, noe han kan oppnå hvis han vinner mer enn 70 000 pund i premiepenger, ettersom PDC bestemmer verdensrankingen etter premiepengene som er vunnet de siste to årene.