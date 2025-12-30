Luke Littler reagerer på buing under PDC World Darts Championship: "Du betaler for premien min"

HQ

Den regjerende verdensmesteren i dart, Luke Littler, som ble den yngste verdensmesteren i januar i fjor i en alder av 17 år, og nylig den yngste verdenseneren i en alder av 18 år, tok seg til åttedelsfinalene i turneringen, men ble satt på jobb da Rob Cross nesten overmannet ham.

Cross, som vant VM i 2018, men som hadde falt i nivå den siste tiden og gikk inn i turneringen som 17.-seedet, brøt Littler flere ganger i løpet av kampen og fikk god hjelp av publikum, som holdt med ham i stedet for Littler. Littler forbedret seg, med et gjennomsnitt på 106,58 og 17 maksima, og kampen endte 4-2. Littler ble buet ut, men han sa at han ikke hadde noe imot det og var trassig overfor publikum.

"Jeg bryr meg ikke. Virkelig ikke brydd. Dere betaler for billettene og dere betaler for prisen min, så takk for at dere buet på meg, takk. Kom igjen!" ropte han. "Ingen ville at jeg skulle vinne, men jeg beviste at de tok feil nok en gang" Littler la til overfor Sky Sports. "Det er hva det er. De vil at underdogen skal vinne og de vil at favorittene skal ryke ut. Jeg måtte bare komme meg unna og gjøre jobben min."

Kvartfinalene i World Darts Championship spilles på nyttårsdagen.