Luke Littler slår Humphries i World Grand Prix of dart, men hvor mye skal til for å bli nummer 1 i verden?

Luke Littler, den 18 år gamle sensasjonen i dart, som skrev historie som den yngste verdensmesteren i dart da han fortsatt var 17 tidligere i 2025. Og forrige helg viste han nok en gang sin dominans i sporten ved å slå Luke Humphries 6-1 i World Grand Prix, hans første tittel noensinne i Professional Darts Corporation (PDC).

Littler er imidlertid fortsatt nummer to i verden i dart, og Humphries beholder førsteplassen i verden til tross for nederlaget. I dart bestemmes PDC Order of Merit, eller verdensrankingen, ut fra premiepengene som er vunnet i løpet av de siste to årene i PDC-rangeringsturneringer. Med 1 736 250 pund er 30 år gamle Luke Humphries fortsatt nummer 1 i verden, og det totale beløpet økte med 60 000 pund etter at han ble finalist i Leicester på søndag.

Langt bak ligger Michael van Gerwen, med 726 250 pund, som har vært nummer 1 i verden mellom 2014 og 2021.

Men Littler økte inntektene sine på 1 665 500 pund med 120 000 pund i premiepenger fra Grand Prix, og mangler bare rundt 70 000 pund på å ta ham igjen. Med EM og Players Championship Finals igjen i år, kan han ta ham igjen. Det er to av de ti hovedturneringene som PDC arrangerer hvert år som Littler ennå ikke har vunnet: Han har vunnet syv av dem, den eneste andre som gjenstår er Masters.