Luke Littler tilbake på toppen med seier i Saudi Arabia Darts Masters

Kort tid etter 7-1-seieren over Gian van Veen på World Darts Championship ved nyttårsskiftet, et resultat som gjorde Luke Littler til back-to-back-vinner World Champion, måtte det nå 19 år gamle engelske talentet smake nederlag for første gang på flere måneder, da Gerwyn Price slo ham ut av turneringen på Bahrain Darts Masters. Littler pleier imidlertid ikke å smake nederlag, og han er allerede tilbake på toppen.

Turneringen Saudi Arabian Darts Masters har kommet til en slutt, og Littler har avrundet arrangementet med nok en seier. Littler slo Michael van Gerwen i en mye strammere 8-5-seier, og har sikret seg sitt første trofé i denne nye sesongen, og sannsynligvis til og med forlenget hvor lenge han vil fortsette å regjere som verdens nr. 1, ettersom han bare har utvidet sin ledelse med denne seieren. Til orientering har Littlers dominans vært så ekstrem at han er bekreftet som verdens nummer 1 for det meste av resten av året, selv uten å ha behøvd å kaste en eneste pil i løpet av den tiden...

Det kommer han imidlertid til å gjøre, ettersom PDC World Masters finner sted mellom 28. januar og 1. februar, og dette er en av to gjenstående PDC Premier Events som han ennå ikke har vunnet før samlingen er fullført, den andre er European Championship (som vanligvis arrangeres i oktober). Og han er fortsatt tenåring i ett år til, ettersom han fylte 19 år i dag, 21. januar.