Luke Littlers liv kunne ha vært annerledes: Han ble øyeoperert som barn

Luke Littler, dartsensasjonen og verdens nummer 1, som for tiden spiller for å forsvare verdensmestertittelen han vant i januar i fjor, har avslørt at han hadde en øyesykdom som barn, noe som kunne ha endret livet hans drastisk. Han hadde strabisme, også kjent som skjeling, der øynene ikke står på linje, og ble operert da han var fire eller fem år gammel.

Han ble spurt om hvordan livet hans kunne ha blitt hvis han ikke hadde blitt operert, og han svarte "Vel, hvem vet? Det er en av de tingene som åpenbart måtte ordnes. Mamma og pappa ville at det skulle ordnes.

Da jeg var yngre, brydde jeg meg selvsagt ikke om det. Men når du ser på det nå, var det en god ting å få gjort på den tiden, men jeg har ikke minner om det nå. Men det måtte åpenbart gjøres. Og det ble gjort", sa 18-åringen, som sjokkerte den profesjonelle dartverdenen med sine ferdigheter i den alderen (han ble proff som 16-åring) (via SkySports).

Littler fortsetter sitt forsøk på å forsvare verdensmestertittelen (han var den yngste verdensmesteren som 17-åring da han vant tidligere i år), når han møter Mensur Suljovic i tredje runde på lørdag.