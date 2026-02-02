Luke Littlers rival kaller ham "den beste dartspilleren som noen gang har levd"

HQ

Tenåringen Luke Littler (nylig fylt 19 år) la nok en stor tittel til sin samling av darttrofeer, World Masters, og har allerede blitt den tredje mest suksessrike spilleren i PDC-æraen. Littler, som er nummer 1 i verden, slo Luke Humphries 6-5, og den mest rutinerte spilleren innrømmet at Littler er "den beste dartspilleren som noen gang har levd".

Ifølge BBC har Littler 11 Major PDC-titler, og bare to spillere har flere: Michael van Gerwen (48) og Phil Taylor (79).

Littler hadde også ros til sin eldre navnebror, og sa: "Det har vært meg og Luke i årets første major, og jeg er sikker på at det vil fortsette." Tenåringen hadde ingen enkel vei, da han slo Gerwyn Price 5-4 i semifinalen, og innrømmet at "det har vært en merkelig uke og tøft til tider, men det er derfor vi kjemper hver kamp og hver etappe, og jeg har gått seirende ut."

Littler fortsetter å legge til titler, da han tidligere i år vant sin femte World Series of Darts-tittel under den første sesongen i Riyadh i Saudi-Arabia.