Lukt som det amerikanske vesten med dette Red Dead Redemption 2 parfymesettet

HQ

Herrehelseekspertene på Outlaw har bestemt seg for å bruke Rockstars kritikerroste oppfølger Red Dead Redemption 2 som inspirasjonskilde for et nytt parfymesett. Settet består av fire dufter, hver basert på en annen del av RDR2s verden, og alle er laget av naturlige ingredienser som er skånsomme mot dyr, med resirkulert emballasje og produsert i USA.

Settet inneholder Saint Denis, en duft som skal innkapsle "storbysjarmen og de finere tingene i livet". Rhodes derimot gir en duft som minner om en "støvete by omgitt av tobakksplantasjer". Big Valley tilbyr en duft som skal minne om "høyt til fjells, frisk luft, furu, peiser". Til slutt tilbyr Emerald Ranch & Station "bølgende åser med grønt gress, prærieblomster, et hint av sagebrush".

Parfymsettet er for øyeblikket tilgjengelig for forhåndsbestilling med planlagt levering mellom 28. juli og 3. august. Det vil koste deg 59 dollar, og hver flaske vil være på 15 ml.

Dette er en annonse: