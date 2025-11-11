HQ

Puslespillserien Lumines debuterte på Sonys PSP for 20 år siden, og bak spillet sto den japanske spillskaperen Tetsuya Mizuguchi. Spillet er egentlig et resultat av at hans daværende spillstudio Q Entertainment ikke fikk tak i Tetris-lisensen - så han skapte sin egen "Tetris-klon".

Tetsuya Mizuguchi har tidligere stått bak mesterverket Rez, men også spill som Space Channel 5, Tetris Effect: Connected (han skal senere ha fått tilgang til Tetris-lisensen) og i sin tid Sega Rally da han var ansatt i Sega AM Research & Development No. 3, også kjent som Hitmaker. Nå leder han Enhance-studioet, som står bak Lumines Arise.

Lumines har levd en noe anonym tilværelse sammenlignet med kanskje Rez, som kan regnes som det kreative høydepunktet i Mizuguchis karriere. Nå revitaliseres Lumines med Lumines Arise, en videreføring av arbeidet Tetsuya Mizuguchi gjorde med de to første spillene i serien.

Men hva er egentlig Lumines? Som nevnt er det resultatet av et avslag på å kjøpe Tetris-lisensen, og som konsept er det ikke akkurat banebrytende. Likevel er det en veldig annerledes opplevelse, med sitt "Tetris på syre"-spill, krydret med en helhet av stil, musikk, bevegelser og grafikk som gjør det til en helt spesiell opplevelse.

Det kan være litt vanskelig å beskrive spillopplevelsen i Lumines, men jeg skal gjøre et forsøk likevel. Begynn med å tenke Tetris. Fra toppen av skjermen faller noen blokker bestående av fire firkanter (eller andre former og figurer) i en 2x2-formasjon. Hver av disse 2x2 blokkene kan ha to forskjellige farger, to forskjellige former eller to forskjellige symboler, og målet er å matche fargene/formene/symbolene til blokkene som faller ned nederst på skjermen, slik at de danner firkanter med samme farge.

Når fire (eller flere) like blokker berører hverandre slik at de danner en firkant, blir de slått sammen til én stor firkant som venter på å bli knust av en lysstråle som beveger seg fra venstre til høyre på skjermen. Mens de matchende firkantene venter på å bli zappet, kan du bygge nye firkanter ved siden av eller oppå dem slik at de blir koblet til de ventende firkantene, som da vokser seg større, slik at du kan oppnå store kombinasjoner når lysstrålen treffer de matchende rutene dine. Høres det forvirrende ut? Det er det faktisk ikke, og når du først har kommet i gang, er det omtrent like enkelt å spille som Tetris. Jeg anbefaler at du ser den ganske utmerkede forklaringsvideoen nedenfor.

HQ

Nytt i Lumines Arise er noe som kalles Burst. Du har en Burst-måler øverst på skjermen, og når den er over 50 %, kan du aktivere den - jo nærmere 100 % denne måleren er, desto kraftigere Burst slipper du løs. En Burst sender spillet inn i en slags inaktiv slow motion-tilstand, der lysstrålen ikke zapper rutene du bygger i en kort periode, noe som betyr at du har kort tid (typisk mellom 5-10 sekunder) til å bygge så mange ruter som mulig før spillet går tilbake til normalt, og dermed utløser store kombinasjoner når disse mange rutene fjernes samtidig av lysstrålen. Burst kan sammenlignes med et superangrep i for eksempel et shoot 'em up, som nesten rydder hele skjermen - en godt koordinert Burst kan gjøre det samme her.

Som i de fleste spill fra Enhance og Tetsuya Mizuguchi er den visuelle siden og lydsiden tett knyttet sammen, og begge er veldig dynamiske. Når du roterer eller flytter blokkene, kommer det ut en liten lyd, og når de ventende blokkene blir zappet, lager de en liten stump lyd som endrer lydbildet i det nivået, og musikken bygger seg opp etter hvert som du fjerner bokser og lager kombinasjoner.

Hvert nivå har sitt eget skin bestående av forskjellige bokser/former/symboler, det er mange visuelle effekter, og i bakgrunnen er det dansende menneskesilhuetter, røyk, lys, alle slags minimalistiske objekter og banen vipper av og til til sidene og mange andre ting. Det kan bli litt for mye noen ganger, men i spillets menyer kan du justere disse tingene litt hvis du vil.

Jeg elsker det imidlertid, og jeg elsker spesielt et nivå der det er to store leguaner på hver side, og de pulserer, headbanger, vifter med halene og nærmest danser og vrir seg til den hardt pumpende technomusikken. Det er utmerket, og kombinasjonen av disse to leguanene, det kule nivået og mye bevegelse i bakgrunnen resulterer i en helt unik audiovisuell opplevelse. Lumines Arise er et av de spillene der skjermbildene på ingen måte yter spillet rettferdighet.

Musikken er, som du kan se, en sentral del av spillet her. Tidligere har musikken i tidligere Lumines-utgivelser kanskje vært litt for japansk og litt for poppete til å virkelig fenge meg - men det er annerledes med Lumines Arise. Lydsporet består av mer enn 35 spor av ganske forskjellige typer, men kvaliteten er virkelig høy. Sporene spenner fra rolige lydlandskap til litt poppete spor til tunge og mørke elektroniske spor - og det er i sistnevnte kategori at lydsporet virkelig har sin styrke. Dessverre er det også noen få spor som rett og slett er for mystiske, og det er synd, for disse sporene er noe man bare må komme seg gjennom. Det ødelegger litt av flyten i spillet når man går fra det ene spennende sporet og lydbildet til det neste. Heldigvis kan du lage dine egne spillelister og sanger du liker best, og disse spillelistene kan selvfølgelig spilles gjennom, men kan også bare spilles av i "Theatre Mode", slik at de fungerer som en slags musikkvideo på skjermen.

Lydsporet er laget av produsentduoen Hydelic, som tidligere har produsert det BAFTA-nominerte sporet til Area X i Rez (hvis du har spilt Rez, vil du huske det sporet!), og de leverte også det prisbelønte lydsporet til Tetris Effect: Connected. Bortsett fra en håndfull bommerter, har de sannsynligvis levert et av årets sterkeste spillsoundtrack her.

Det er mye innhold i Lumines Arise, og kjernen i det hele er Journey. Her reiser du gjennom ni Journeys, som hver består av mellom fire og fem spor som du låser opp etter hvert som du kommer deg gjennom dem. Når alt er låst opp, får du også tilgang til Survival Mode, der du kan reise gjennom alle sporene i én sammenhengende reise som tar deg gjennom merkelige verdener av lyd og visuelle opplevelser. I tillegg til Journey finnes det også hele 60 treningsbaner der du kan øve opp puslespillferdighetene dine, selv om de ikke er spesielt spennende ettersom du må oppnå mer eller mindre det samme i de fleste av dem, bare med forskjellige kombinasjoner av klosser.

Det som er mer interessant, er utfordringene. Det finnes totalt 26 utfordringer, som er forskjellige utfordringer der ulike regler og/eller nye mekanikker er bygget inn i spillet. For eksempel er det en utfordring som heter Hatch, der du må fjerne blokker rundt et egg for å klekke duen inni egget, det er Burst Rush, der du må oppnå 300 Burst-poeng før tiden renner ut, eller Growth, der blokkene ikke bare faller i 2x2-formasjon, men også i 4x2, 6x2 eller andre merkelige former - akkurat som i Tetris. Disse utfordringene bøyer og endrer reglene og forutsetningene fra de vanlige banene, og de fungerer veldig bra.

Du kan også spille mot andre spillere i flerspillermodus, og kjernen i dette er Burst Battle, der dere spiller side om side, og når du utfører en Burst, sender du blokker inn på den andre spillerens bane. Burst Battle er ganske underholdende, og det samme er de ledertavlebaserte Time Trials, men ellers virket ikke flerspillerdelen spesielt dyp eller innholdsrik. Det er fint at det er der, men det er ikke her du kommer til å tilbringe mesteparten av tiden din.

Lumines Arise PSVR2 støtter PSVR2-hodesettet, men det er ikke påkrevd på noen måte for å spille. Det er egentlig et lite tillegg, som er ganske fint, og det ser bra ut når de mange visuelle effektene dukker opp i hodet ditt, men denne modusen tilfører ikke noe nytt til gameplayet. Så det er en liten gimmick som er morsom å prøve en gang eller to, men det er omtrent det.

Japanerne elsker en god avatar. Overalt i spillet har du med deg din Loomii, som er en morsom liten figur med et stort, halvgjennomsiktig hode. Det finnes ikke mindre enn 784 forskjellige gjenstander du kan tilpasse Loomii, og Loomii-navneskiltet, med. Du kan blant annet lage nye hoder til Loomii, plassere tanker inne i det halvgjennomsiktige hodet, velge hvilket symbol Loomii skal ha på brystet, hvilken farge Loomii skal ha, hvilket ansiktsuttrykk den skal ha og hvilke animasjoner den skal gjøre. Alle disse gjenstandene låses opp i løpet av spillet eller kan hentes via Loomii-pon, der du bruker valuta i spillet til å trekke nye tilfeldige gjenstander i en slags gacha-maskin. Ja, japanerne elsker virkelig en god avatar.

For en som meg, som har spilt alle tidligere Lumines-spill, virker Lumines Arise som en naturlig videreutvikling av formelen. Kjernen er fortsatt Lumines, men Enhance har plassert blokkene litt annerledes, og du trenger fortsatt de små grå for å se de forskjellige blokkkombinasjonene og muligheten til å se flere trekk fremover. Samtidig leverer spillet et solid visuelt og lydmessig trøkk som du ikke finner i mange andre spill.

Lumines Arise er et spill som treffer eller bommer. Jeg elsker spill som tør å gjøre noe annerledes enn det vi ser fra de fleste andre steder. Hvis du er en hardcore puzzle-fan og vil sitte stille og fordype deg i komplekse gåter, er Lumines Arise kanskje ikke spillet for deg - det er rett og slett for mye støy her. Men som nevnt innledningsvis er det mulig å skru det hele litt ned, så jeg tror de fleste puslespillspillere faktisk vil få noe ut av Lumines Arise.

Så hvis du er ute etter et puslespill som gjør ting annerledes ved å blande dypt puslespillspill med et hardtpumpende lydspor og ville visuelle effekter, er Lumines Arise en veldig god retning å se i. Jeg elsker kombinasjonen.