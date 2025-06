Lumines Arise er en sanselig puslespillopplevelse fra skaperne av Tetris Effect

For å starte State of Play -sendingen i kveld, dukket utvikleren Enhance Games opp for å presentere sin sensoriske puslespillopplevelse kjent som Lumines Arise. For de som ikke er klar over og lurer på hva denne spillserien er, er studioet kjent for å være skaperen av det nylige Tetris Effect, så du kan sannsynligvis få en anstendig ide om hva slags gameplay det vil servere.

Denne tittelen er en fortsettelse av Lumines -serien, som lenge har servert en rekke Tetris-lignende gåter til et dunkende og spennende lydspor, og denne tittelen vil nok en gang presse deg til grensene når du rydder etapper ved å matche blokker ved å rotere og justere dem riktig for å samle poeng og fortsette fremgangen.

Når det gjelder når Lumines Arise vil debutere, blir vi fortalt at spillet vil lanseres på PS5 og på PS VR2 en gang i høst. Det er ingen fast dato knyttet til spillet ellers. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.