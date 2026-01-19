Luminosity Gaming har blitt kjøpt opp igjen av den opprinnelige grunnleggeren

HQ

Det er litt av en trend som skjer for sent i esportsverdenen, der mange opprinnelige grunnleggere av organisasjoner og lag har gjenvunnet og gjenervervet kontrollen over selskapene de en gang grunnla. Det skjedde med FaZe Clan med "Banks" nå tilbake med ansvaret, og på samme måte skjedde det samme med Envy med "Hastr0" tilbake i sjefsstolen. Nå følger Luminosity Gaming etter.

Det er bekreftet i en pressemelding at Vertiqal Studios Corp. (et spill- og livsstilsnettverk) har solgt Luminosity tilbake til Luminositys opprinnelige grunnlegger Steve Maida. Salget ble verdsatt til $ 425 000 (med $ 300 000 betalt med en gang og ytterligere $ 125 000 som skal betales når de relevante inntektene er samlet inn), med Luminosity som til og med slipper unna og ikke tar med seg noen utestående "historisk gjeld, forpliktelser og ubetalte skaperforpliktelser" med det.

Luminosity bekrefter salget i et innlegg på sosiale medier der de forklarer følgende :

"Alle aktive Luminosity-skapere og spillere har blitt betalt i sin helhet som et resultat av dette oppkjøpet, ved å bruke kontantinntekter fra salget.

"Som en del av avtalen overtok vi ikke noe av den historiske gjelden, forpliktelsene eller ubetalte skaperforpliktelser, som fortsatt er Vertiqal Studios' eneansvar."

Vi har fått beskjed om at vi kan forvente flere oppdateringer nå som salget er gjennomført.