Luminosity Gaming vender tilbake til konkurransedyktig Rocket League etter å ha forlatt esport i juni

Om sommeren kunngjorde Luminosity Gaming at den ville forlate konkurransedyktig Rocket League, og bemerket at den ville holde øye med esporten, men at den foreløpig forlater scenen. Det viser seg at denne avgangen var mye kortere enn forventet, ettersom det nordamerikanske laget nå har returnert til Rocket League og signert en ny vaktliste.

Laget har signert tre spillere og en trener, og når det gjelder hvem disse spillerne er, blir vi fortalt at de inkluderer "Sphinx", Anthony Marcello "ZPS" Perez, Gianluca "sosa" Petrozza, og trener Jack "mectos" Privitera.

Det er sannsynlig at vi først vil se dette laget i aksjon i 2025 Rocket League Championship Series, som starter i begynnelsen av januar og til og med vil inkludere en UK-basert Major som arrangeres i Birmingham til våren.