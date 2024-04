Dette er et av de sjeldne tilfellene der foreldrene dine kanskje kjenner et nytt spill bedre enn deg. Hvis foreldrene dine eide en Atari-konsoll en gang i barndommen, eller til og med gikk i spillehaller, har de kanskje støtt på et lite spill som heter Lunar Lander. Det er et veldig enkelt konsept som aldri gjorde så mye for å sementere seg selv som et stort spill, men det skyldes i stor grad at det opprinnelige Lunar Lander ikke hadde mange av de mer moderne elementene som vi forventer av spill. Dette var i realiteten en teknisk demo fra 70-tallet som viste at menneskeheten var i stand til å skape digital underholdning.

Men nå gjør det comeback. Aatri har fått Dreams Uncorporated til å sette sitt eget preg på Lunar Lander -formelen i Lunar Lander Beyond. Det betyr moderne grafikk og bruk av ekte kunst, en innbakt fortelling, ulike progresjonselementer og spillmekanikker, men kjernen i spillet er i stor grad den samme som for over fire tiår siden.

Nå er dette på godt og vondt. Jeg sier dette fordi Lunar Lander faktisk aldri har hatt noen stor spillopplevelse, og til tross for Dreams Uncorporated's håndtegnede grafikk og de andre nye funksjonene, er det ingenting av dette som skjuler det faktum at Lunar Lander ikke er et spesielt morsomt spill. Idéen er at du bruker et skip som ved hjelp av en momentumbasert fysikkpakke suser rundt i 2D-nivåer, unngår farer og farer, plukker opp ressurser underveis og til slutt lander på et bestemt sted etter å ha fullført en rekke mål. Det er et veldig grunnleggende konsept som egentlig aldri går mye lenger enn det vi har forventet av dette spillet opp gjennom årene, og det er ikke enkelheten som er problemet, men det faktum at det føles klønete og frustrerende å spille. Det er ingen følelse av flyt eller spenning, det er bare et ork, uavhengig av oppdragsmålene, skipet eller piloten du velger, oppgraderingene du velger, eller til og med plasseringen av nivået.

Heldigvis blir ikke Lunar Lander Beyond for lang (eller kanskje det gjør det, hvis du mener at et par timers spilletid er for lang tid). Det er bare 32 nivåer spredt over noen få forskjellige steder, og hvert nivå tar vanligvis bare et par minutter å klare. Hvis du er ute etter å fullføre hver eneste utfordring, forlenges ikke spilletiden noe særlig heller, for for å oppnå den gjeve gullmedaljen i hvert nivå må du fullføre nivået raskere enn en bestemt tid og uten å skade skipet. Tro meg, til tross for den enkle banedesignen er dette ofte et mareritt å få til på grunn av den vanskelige mekanikken.

Som jeg har sagt tidligere, har Dreams Uncorporated forsøkt å gipse over de mange sprekkene i spillets rustning. Det er en fortelling her nå, og selv om den ikke virkelig trekker spilleren inn i spillet, er det mye bedre å ha et historieelement enn ingen i det hele tatt. De ulike skipstypene avhjelper noen av kontrollproblemene, og de ulike pilotene du kan finne og bruke, og hvordan de er koblet til spillets stressystem, gjør det viktigere hvordan du angriper hvert nivå. Tanken er at hvis skipet ditt blir skadet av å treffe noe, kan du reparere skaden ved å finne helsepakker, men piloten din vil beholde permanent stress fra kollisjonen, noe som vil påvirke hvordan de presterer i praksis, med mindre du bruker valuta og tid på å redusere stresset. Når du kombinerer dette med oppgraderinger som kan brukes og oppdages, og som gjør det lettere å komme seg gjennom nivåene, samt en samling vanskelighetsgrader som gjør det mulig å tilpasse opplevelsen til deg, ser du at Dreams Uncorporated har jobbet for å gjøre Lunar Lander Beyond til en mye mer komplett og raffinert opplevelse enn det Lunar Lander noen gang var.

Men det endrer ikke det faktum at dette spillet mangler en morsomhetsfaktor. Lunar Lander Beyond sliter med å underholde og engasjere spilleren, hovedsakelig på grunn av det faktum at kjernen og grunnspillet føles utdatert og tregt. Selv om vi alle kan takke Lunar Lander for å være forgjengeren til Asteroids, i år 2024, får det meg dessverre ikke til å ville spille eller dykke tilbake i dette spillet lenger.