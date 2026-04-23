Lundebestanden på ikoniske Skomer slår rekord for andre år på rad Island

HQ

Gode nyheter, alle dyrelivsfans! Lundebestanden på den walisiske øya Skomer har nådd rekordhøye nivåer for andre år på rad. Ifølge BBC News har Wildlife Trust of South and West Wales avslørt at bestanden av sjøfugler på den lille øya utenfor kysten av Pembrokeshire er oppe i 52 019, noe som er hele 8000 flere enn det som ble talt opp under fjorårets rekordhøye antall.

Selv om Skomer Island bare er en liten øy på rundt 2,92 kvadratkilometer, regnes den som en av de viktigste sjøfugløyene i hele verden. Dette skyldes delvis isolasjonen, ettersom den lille øya ligger rundt 1,5 kilometer utenfor kysten av Wales, noe som gjør den beskyttet mot rovdyr og mennesker og perfekt som hekkeplass for sjøfugler, deriblant havhest, lomvi og alke.

For lundebestanden er denne nyheten svært positiv, ettersom den viser at fuglene trives i et av sine mest tallrike leveområder utenfor Island og Norge. For de som lurer på hvordan lundefuglene ble talt, kan det opplyses at alle de 52 000 fuglene ble talt for hånd av WTSWW-ansatte ved hjelp av kikkert og notatblokker, noe som virker utrolig utfordrende.