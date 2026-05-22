Lupita Nyong'o reagerer på kontroversen rundt hennes rolle som Helena av Troja

Christopher Nolans The Odyssey har endt opp med et par kontroversielle rollebesetninger. Travis Scott spiller for eksempel en av frierne som henger rundt i Odyssevs' hus, men kanskje ingen har fått internett til å rase like mye som Lupita Nyong'os rolle som Helena av Troja og hennes søster Klytaimnestra. Det er Nyong'os rolle som Helena som har fått folk til å rase, ettersom mange ser på ansiktet som fikk tusen skip til å seile som den vakreste kvinnen i verden.

Nyong'o var imidlertid ikke opptatt av å bare være et pent ansikt. "Du kan ikke prestere skjønnhet. Jeg vil vite hvem en karakter er. Hva er mer enn skjønnhet? Hva er mer enn utseende? Det er det som er greia med å gjøre en så velkjent tekst, som har blitt studert og tolket og utledet fra. Forskningen kan være uendelig. Det som er bra med å jobbe med en forfatter som Chris, er at det er på siden. Undersøkelsen starter med sidene du får utdelt. Det var det jeg baserte det på," sier hun til magasinet Elle.

Skuespilleren var ikke villig til å gi bort mange detaljer om selve filmen, men hun tok opp kontroversen rundt hennes rollebesetning. "Vår rollebesetning er representativ for verden. Jeg bruker ikke tiden min på å tenke på et forsvar. Kritikken vil eksistere uansett om jeg forholder meg til den eller ikke," sa hun. "Det er noe helt spesielt å være en del av The Odyssey, fordi den er så storslått. Den spenner over flere verdener. Så det er derfor rollebesetningen er som den er. Vi er med i vår tids episke fortelling."

Christopher Nolan, filmens regissør, var aldri i tvil om å velge Nyong'o. "Styrken og selvsikkerheten var så viktig for Helen-karakteren. Og Lupita får det til å se uanstrengt ut", sa han. Det vil nok ikke hindre enkelte på internett i å hate valget, ettersom de alltid må finne noe nytt å være sinte på.