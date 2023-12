Luto handler om tap og sorg: "du begynner å se ting og kan ikke forlate huset..."

HQ

Luto er den første satsingen til Broken Bird Games, et studio basert på Kanariøyene. I forrige uke hadde vi gleden av å snakke med deler av teamet i forbindelse med dekningen av Arucas Gaming Fest, da de skulle holde et foredrag for å fortelle historien sin i byen Arucas på Gran Canaria. Vi ble først kjent med spillet for to år siden og har fulgt det siden, helt til det forleden fikk sin demo på PS5.

"Det er ikke et stort jump scare-spill", sier produsent og programmerer Santi Miguel, som er en av de seks medlemmene i teamet. "Vi prøver å skape mer atmosfære, en roligere opplevelse, men samtidig er vi veldig fokusert på skrekk".

"Spillet utspiller seg når du nettopp har mistet en du er glad i", fortsetter han, "noen i familien din, så du sørger og er veldig deprimert over livet ditt. Så huset ditt, alt i livet ditt, blir den skrekken vi prøver å representere. Du kan ikke gå ut av huset ditt, du er inne i din egen rutine, du begynner å se ting, så det er slik du starter spillet, og du må prøve å overvinne sorgen ved å spille og lære om deg selv".

Spillet ledes kreativt av Borja Corvo, som fulgte intervjuet bak kulissene. Miguel trekker frem de mest åpenbare inspirasjonskildene, som P.T. og Silent Hill, men også What Remains of Edith Finch som Luto har en del narrative elementer til felles (bortsett fra en del gåter).

Luto bygges på Unreal Engine 5 og lanseres i 2.-3. kvartal 2024 i både boks- og nedlastbar versjon, bekrefter Javier Puertas, sjef for utgiveren Selecta Play, i intervjuet.

Spill av hele intervjuet (husk å aktivere undertekstene på ditt lokale språk) for å få vite mer om spillets japanske preg og hvordan det ble kjent i Japan som en potensiell hovedtittel for Tokyo Game Show's Matsuura Games. Mot slutten av videoen beskriver Puertas dessuten Selecta Plays portefølje av ulike fysiske og digitale utgivelser.