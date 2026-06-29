Lux og Samira kommer til 2XKO senere i år

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Etter lanseringen i år har League of Legends-spin-offen 2XKO funnet veien til Evo-scenen. Selv om hovedformålet med Evo er å se de beste spillere av kampspill kjempe om enorme premier, får vi også se sporadiske kunngjøringer og avsløringer, som presentasjonen av ikke én, men to nye Champions for 2XKO.

Lux og Samira kommer til spillet, og det forventes fullstendige gameplay-trailere senere i år. Vi får et glimt av Lux i aksjon når hun banket opp Darius i noen sekunder. Når det gjelder Samira, ser vi bare introen hennes, så det er ikke mye å gå på der. League-entusiaster vil helt sikkert kunne forutsi kampstilene deres, men som en som alltid har foretrukket DOTA 2 når jeg har spilt MOBA-spill, kan jeg ikke si så mye annet enn at det alltid er hyggelig å se at spillerlisten vokser.

Lux' gameplay kommer til høsten, mens Samira er planlagt til senere i år. Fullt gameplay for en champion kommer vanligvis ikke lenge etter lanseringen, så vi kan forvente at 2XKO-utvalget får minst to nye figurer før året er omme. Ikke dårlig med tanke på at vi startet med ti, og det ser ut til at vi vil ende opp med seksten champions.