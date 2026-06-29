Luxemburg skal bli det europeiske hovedkvarteret for den multilaterale forsvarsbanken

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Verden har blitt et mye mer fiendtlig sted den siste tiden, og ikke alle land har råd til å holde tritt i våpenkappløpet, særlig med de nyeste teknologiene som tas i bruk innen droner og cyberkrigføring. Det er derfor Canada lanserer en ny multilateral forsvarsbank for å hjelpe land med å sikre finansiering til forsvarsprosjekter.

Defence, Security and Resilience Bank, ledet av Canadas statsminister Mark Carney, er fortsatt på jakt etter et hovedkontor i hjemlandet Canada, men vil etablere sitt europeiske hovedkontor i Luxembourg. Carney uttaler at denne banken vil gjøre det mulig for små og mellomstore forsvarsbedrifter å møte den økte etterspørselen, særlig innenfor EU, i kjølvannet av krigen i Ukraina.

Banken har som mål å skaffe 135 000 millioner dollar og har til hensikt å tilby billigere finansiering enn for eksempel EUs låneprogram. Ifølge Reuters forventer bransjeanalytikere imidlertid større klarhet om hvilke land som kan komme til å støtte banken neste måned, under NATO-møtet i Ankara.