Lydsporet Fire Emblem: Awakening er nå tilgjengelig med Nintendo Music

Nintendo har ikke senket tempoet på tilleggene til Nintendo Music -appen, som fortsetter å utvides med nye lydspor hver uke. Nylig har vi fått lydsporene til Pilowings, Kirby and the Forgotten Land og Mario Kart 64, og nå er det på tide med noe nytt.

Vi snakker om Nintendo 3DS-hiten Fire Emblem: Awakening fra 2013, som vi i vår anmeldelse beskrev som "fantastisk levende musikk som setter stemningen perfekt". Hvis du vil nyte denne stemningen i hodetelefonene, er lydsporet nå tilgjengelig på Nintendo Music.