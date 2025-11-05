LIVE
HQ
logo hd live | Dispatch Episodes 5-6
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Animal Crossing: New Leaf

      Lydsporet til Animal Crossing: New Leaf er nå tilgjengelig på Nintendo Music

      Benytt anledningen til å nyte musikken som ble spilt da du sto opp tidlig en morgen for å jakte på biller, feiret bursdagen din med vennene dine, eller ble lurt igjen av Tom Nook.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Animal Crossing -serien har alltid vært god, men det var med Animal Crossing: New Horizons at serien virkelig skjøt fart, og ifølge den økonomiske rapporten Nintendo slapp denne uken, har det nå solgt svimlende 49 millioner eksemplarer, noe som betyr at mer enn én av tre Switch -eiere har kjøpt spillet.

      Dette har ført til at Nintendo 3DS -tittelen Animal Crossing: New Leaf har havnet noe i skyggen, men selv den er selvsagt en gigant med over 13 millioner solgte eksemplarer. Og Nintendo har ikke glemt klassikeren, noe de nå beviser ved å legge til lydsporet i appen Nintendo Music. Totalt er det 188 sanger fordelt på 4 timer og 53 minutter.

      Appen Nintendo Music ble lansert i oktober for både Android og iOS, og er i sin helhet dedikert til Nintendos klassiske spillmusikk. Den inneholder ikoniske lydspor fra både klassiske og moderne titler i serier som Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon og Metroid, i tillegg til andre (ikke minst den herlige menymusikken fra Wii). Alt dette er inkludert i abonnementet ditt på Nintendo Switch Online.

      Animal Crossing: New Leaf

      Relaterte tekster

      11
      Animal Crossing: New LeafScore

      Animal Crossing: New Leaf
      ANMELDELSE. Skrevet av David Selnes

      Det er valg til høsten, men David har bestemt seg for heller å starte sin politiske karriere som ordfører i Animal Crossing: New Leaf...

      4
      Gratis julegave i Animal Crossing: New Leaf

      Gratis julegave i Animal Crossing: New Leaf
      NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

      Nintendo deler ut en julegave til alle som spiller Animal Crossing: New Leaf. Alt du trenger å gjøre er å aktivere Spot Pass og stikke innom postkontoret før julaften....

      3
      Snart jul i Animal Crossing: New Leaf

      Snart jul i Animal Crossing: New Leaf
      NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

      Som de sikkert har merket går vi mot jul, og i spillverden blir det ikke tydeligere enn i Animal Crossing. I seriens siste tilskudd, Animal Crossing: New Leaf, skal det...



      Loading next content