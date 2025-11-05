Lydsporet til Animal Crossing: New Leaf er nå tilgjengelig på Nintendo Music

HQ

Animal Crossing -serien har alltid vært god, men det var med Animal Crossing: New Horizons at serien virkelig skjøt fart, og ifølge den økonomiske rapporten Nintendo slapp denne uken, har det nå solgt svimlende 49 millioner eksemplarer, noe som betyr at mer enn én av tre Switch -eiere har kjøpt spillet.

Dette har ført til at Nintendo 3DS -tittelen Animal Crossing: New Leaf har havnet noe i skyggen, men selv den er selvsagt en gigant med over 13 millioner solgte eksemplarer. Og Nintendo har ikke glemt klassikeren, noe de nå beviser ved å legge til lydsporet i appen Nintendo Music. Totalt er det 188 sanger fordelt på 4 timer og 53 minutter.

Appen Nintendo Music ble lansert i oktober for både Android og iOS, og er i sin helhet dedikert til Nintendos klassiske spillmusikk. Den inneholder ikoniske lydspor fra både klassiske og moderne titler i serier som Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon og Metroid, i tillegg til andre (ikke minst den herlige menymusikken fra Wii). Alt dette er inkludert i abonnementet ditt på Nintendo Switch Online.