Lydsporet til Super Mario Land kan nå nytes via Nintendo Music

Jepp, Nintendo fortsetter å grave i arkivene sine og legger til mer musikk i appen Nintendo Music så å si hver uke. Denne gangen er det tid for et av Marios mest unike eventyr, der vi får besøke miljøer vi aldri har sett i serien før. Og kjøre en ubåt. Og møte Daisy for første gang. Og fly et fly. Vi snakker - selvfølgelig - om Super Mario Land fra 1989.

Game Boy-eventyret var virkelig bra for sin tid og har et fengende lydspor bestående av 17 låter som nå er tilgjengelige i appen, med en total spilletid på 11 minutter. Vi anbefaler spesielt sangene Muda Kingdom og Ending. Eller hvorfor ikke spille spillet selv? Hvis du har appen (krever Switch Online), kan du også spille det som en Game Boy Classic.