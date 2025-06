Lydsporet til Yoshi's Story lagt til i Nintendo Music

HQ

Det ville selvsagt ikke være riktig å kalle Nintendo 64-tittelen Yoshi's Story for en tidløs klassiker eller noe sånt. For dessverre var spillet ganske middelmådig (akkurat som altfor mange andre Yoshi-spill, for å være ærlig), men det var én ting stort sett alle kunne enes om at var fenomenalt - musikken.

Hvis du gikk glipp av spillet i 1998, har du nå en ny sjanse til å lytte til lydsporet. Nintendo har nemlig lagt det til i appen Nintendo Music. Totalt er det 49 sanger fordelt på 58 minutter.

Nintendo Music-appen ble lansert i oktober for både Android og iOS, og er i sin helhet dedikert til Nintendos klassiske spillmusikk. Den inneholder ikoniske lydspor fra både klassiske og moderne titler i serier som Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon og Metroid - i tillegg til andre (ikke minst den herlige dashbordmusikken fra Wii). Alt dette er inkludert i Nintendo Switch Online-abonnementet ditt.

Husker du Yoshi's Story-musikken, og bruker du Nintendo Music aktivt?