Lydsporet til Zelda: Phantom Hourglass er nå fullt tilgjengelig med Nintendo Music

Joda, The Legend of Zelda: Phantom Hourglass er vanligvis ikke rangert som et av de beste Zelda-spillene, og vi snakker sjelden om musikken. Når det er sagt, er det faktisk litt av en undervurdert perle som bygger på premisset til The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Spillet ble opprinnelig utgitt til Nintendo DS i 2007 og har ikke blitt utgitt på nytt. Derfor er det mange som nå forsiktig skrudde opp forventningene litt da Nintendo uventet kunngjorde at spillets lydspor er lagt til i Nintendo Music -appen. Totalt er det 80 sanger med en spilletid på 91 minutter.

Mange håper at dette er et tegn på at spillet vil få nytt liv på Switch 2, enten som nedlasting via Switch Online-abonnementet eller som en remaster eller nyinnspilling. Det er imidlertid stor sjanse for at dette bare er ønsketenkning, så vi får bare krysse fingrene mens vi lytter til musikken.