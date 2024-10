Lykkelige små dinosaurer

HQ

Hvis du noen gang har lurt på hvordan det ville være å lede en søt liten dinosaur gjennom de absurde katastrofene i forhistorisk liv, er Happy Little Dinosaurs svaret ditt. Spillet er laget av Unstable Games, som også står bak Unstable Unicorns, og blander mørk humor med søt tegneserieestetikk, noe som resulterer i en blanding som er kaotisk, frekk og overraskende konkurransepreget.

Premise

I Happy Little Dinosaurs spiller du og vennene dine som søte, men utrolig uheldige dinosaurer som bare prøver å komme dere gjennom en rekke katastrofer - naturlige, følelsesmessige eller andre. Hva er målet? Bli den siste dinoen som står igjen, eller i det minste den første som når 50 poeng, samtidig som du unngår meteorer, kjærlighetssorg eller, verst av alt, pinlige sosiale situasjoner.

Hver spiller starter med en unik dinosaurfigur og et tilhørende personlig brett. Det finnes et bredt utvalg av figurer, som "Nervous Rex" og "Stego Worries", den ene mer engstelig og uheldig enn den andre. Sjarmen ligger i deres resignerte ansiktsuttrykk - de er dødsdømte, og de vet det.

Gameplay

Happy Little Dinosaurs er et spill som er lett å lære, med en kjernemekanikk som dreier seg om å kaste en terning og trekke kort. Spillerne blir utsatt for ulike katastrofer i løpet av hver runde, og målet er enten å overleve med så få skader som mulig eller å overliste de andre dinosaurene ved å la dem ta støyten i stedet.

Spillet har tre typer katastrofekort: Naturkatastrofer, rovdyrkatastrofer og emosjonelle katastrofer. Ja, det er ikke bare meteornedslag og vulkaner; det er også følelsesmessige traumer! For hvorfor skulle ikke en dino ha en eksistensiell krise? Disse kortene beskriver ulike tragiske hendelser som spillerne må møte, og hver katastrofe påvirker dinoens statistikk eller evner.

Der spillet virkelig briljerer, er i det strategiske spillet - å bruke korthånden til å sabotere vennene dine eller forbedre din egen posisjon. Noen kort lar deg unngå et angrep eller flytte fokuset på katastrofen over på noen andre. Andre bidrar til å øke poengsummen din eller beskytte deg når det virkelig blir katastrofalt. Det er en snedig, nesten Munchkin-aktig stemning over det hele, der det å danne allianser og deretter bryte dem bare er en del av moroa.

Kunst og komponenter

Et av høydepunktene i Happy Little Dinosaurs er kunsten. Den er like deler søt og mørk, og har en perfekt balanse mellom søt dinoestetikk og, vel, konstant livsfare. Figurene er fargerike, uttrykksfulle og fulle av personlighet, noe som gjør det vanskelig å bli sint selv når spillet bestemmer seg for at dinoens følelsesmessige bagasje blir for mye å bære.

Kortene og spillebrettene er veldesignede, lettleste og solide nok til å tåle mange runder med spilling. Ikonografien er tydelig og intuitiv, så det er ikke noe gjettelek når du først har lært deg reglene. I tillegg kommer spillet med en tilpasset terning som gir et fint taktilt element til kaoset.

Læringskurve

Hvis du er ny til brettspill, ikke bekymre deg. Happy Little Dinosaurs er lett nok for nybegynnere, samtidig som det byr på en viss strategisk dybde som holder erfarne spillere underholdt. Regelboken er enkel, og du kan komme i gang med et spill på omtrent fem minutter, og hver runde varer i omtrent 30 minutter, avhengig av gruppen din.

Når det er sagt, betyr tilfeldigheten i terningkastene og korttrekningene at uansett hvor strategisk du er, er flaks fortsatt en stor faktor. Så hvis du er typen som hater å overlate ting til tilfeldighetene, kan dette spillet frustrere deg. Men hvis du liker lettbeint, kaotisk moro der alt kan (og vil) skje, er det perfekt.

Spillbarhet

Spillet briljerer i grupper på tre til fem spillere, der samspillet og sabotasjeelementene virkelig kommer til sin rett. Solo eller tospillerspill mister litt av det strategiske spillet, men det er fortsatt morsomt for en rask, uformell kamp. Det er en anstendig mengde variasjon i katastrofe- og strategikortene, noe som sikrer at ikke to spill er helt like.

Etter flere runder kan noen spillere imidlertid begynne å se mønstrene dukke opp, noe som kan dempe gjenspillingsverdien litt hvis det spilles for ofte. Når det er sagt, finnes det utvidelser tilgjengelig (og flere er sannsynligvis på vei) som introduserer nye mekanikker og katastrofer, så det er enkelt å oppdatere opplevelsen når det trengs.

Verdict

Happy Little Dinosaurs er et lett, morsomt og visuelt tiltalende spill som passer perfekt for grupper som ønsker et avbrekk fra mer intense strategispill. Balansen mellom strategi, flaks og humor gjør det til en hit for uformelle spillkvelder, og kunsten alene er nesten verdt inngangsprisen.

Det kommer ikke til å være det mest tankevekkende spillet i samlingen din, men det er absolutt et av de mest sjarmerende. Så hvis du liker brettspill med en dose eksistensiell krise og mange søte dinosaurer, er dette et must-have.

Fordeler :



Sjarmerende, mørk humoristisk kunst og tema



Lett å lære og raskt å spille



Morsomt, kaotisk samspill mellom spillerne



Ulemper :



Tung avhengighet av flaks



Omspillbarhet kan avta etter en stund uten utvidelser



Sluttkarakter: 7,5/10