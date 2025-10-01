Lynflom krever ni menneskeliv i Odesa

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at styrtregn i Sør-Ukraina har utløst flom i Odesa, og minst ni mennesker er omkommet, deriblant en hel familie som ikke klarte å unnslippe det stigende vannet i hjemmet sitt. Redningsmannskaper jobbet hele natten med å redde strandede innbyggere og trekke biler opp fra oversvømte gater, mens store deler av regionen fortsatt er uten strøm. Myndighetene beskriver nedbøren som uhørt kraftig, og den har overveldet dreneringssystemene og oversvømmet boliger, veier og jordbruksland. Redningsarbeidet fortsetter mens myndighetene vurderer skadene og leter etter savnede personer. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!