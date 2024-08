Lynked: Banner of the Spark kunngjort, med tidlig tilgang 22. oktober

Gamescoms Opening Night Live gir oss alltid noen nye IP-er å holde øye med, og denne gangen er det fra det nystiftede studioet FuzzyBot med Lynked: Banner of the Spark. Studioets sjefer gikk på scenen sammen med Geoff Keighley for å introdusere seg selv og deres tittel for verden, et tårnforsvar med et roguelite-element der vi må kjempe alene eller i co-op-modus mens vi bygger og befester hjemmet vårt.

Det ser ut til at det vil være mange karakterer og måter å følge denne bosetningsprogresjonen på, og spillerne trenger ikke å vente så lenge for å se det. Lynked: Banner of the Spark kommer i tidlig tilgang på Steam 22. oktober. Sjekk ut den første traileren nedenfor.