Lyon lider en historisk ydmykelse etter å ha tapt mot et lag fra femte divisjon i den franske cupen

Olympique Lyon, en av de mest prestisjefylte fotballklubbene i Frankrike, har lidd en enorm opptur på Coupe de France, den franske cupen som ofte setter toppklubber opp mot mye mer ydmyke lag... og noen ganger blir det overraskelser.

I en 32-delsfinalekamp mellom Lyon og Bourgoin-Jallieu, fra Championnat National 3, tapte Lyon etter straffesparkkonkurranse, etter at kampen endte 2-2. Lyon-målene av Matic og Mikautadze var ikke nok, og Bourgoin-Jallieu, til tross for at de bare hadde 27% av ballbesittelsen, tok ledelsen og scoret det siste målet og utligningen, begge av Mehdi Moujetzky.

Senere endte straffesparkkonkurransen 4-2. Moujetzky bommet på straffen sin, men målvakten Ronan Jay stoppet to, fra Lacazette og Tolisso. Fansen invaderte banen etter en historisk seier... og en forferdelig ydmykelse for Lyon.

Olympique Lyonnais er den fjerde mest belønnede klubben i Frankrike, selv om den ikke er inne i sin beste periode. De pleide å være det beste laget og vant syv Ligue 1-titler på rad mellom 2002 og 2008, men de har ikke vunnet noen titler siden Coupe de France i 2012. Nå er det Paris Saint-Germain som leder Frankrike... som også led i går kveld, da en annen femtedivisjonsklubb, Espaly, scoret etter bare tre minutter. 90 minutter senere vant PSG 4-2.