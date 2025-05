Lys, kamera, action! Gamereactor er på den 78. årlige filmfestivalen i Cannes

HQ

Den 78. årlige Cannes Film Festival er i full gang, og mange av de største navnene innen film og underholdning er for tiden enten i og rundt den franske rivieraen eller er på vei dit i løpet av de kommende dagene.

Det inkluderer oss! Gamereactor er offisielt en del av Cannes i år. Vi har et team på plass, klare til å holde deg oppdatert og informert om de nyeste og største filmpremierene, spennende pressekonferanser og paneler, og til og med den spesielle Immersive Competition, der en rekke videospillveteraner og -legender er til stede og leder foredrag og et utstillingsvindu som utforsker hvordan kunstig intelligens, virtuell virkelighet og videospill endrer hvordan vi kjenner og opplever film og historiefortelling.

Du kan lese alt om dette spennende arrangementet her, men det er verdt å merke seg at Hideo Kojima, Tetsuya Mizuguchi, Fatih Akin og flere andre alle vil være en del av juryen for denne spesielle aktiviteten, som også vil strømmes direkte på PlayStations Twitch og YouTube-kanaler, slik at fansen kan følge med hjemmefra.

Den 78. Cannes Film Festival pågår helt frem til 24. mai, med over 35 000 filmskapere og underholdningsveteraner fra mer enn 150 land til stede.