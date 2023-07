Lysfanga forener frenetisk "hack and slash"-action med tidskontroll.

HQ

Å finne en sterk nok identitet for et spill under utvikling er sannsynligvis en av de viktigste utfordringene for et utviklingsteam.

Men det er nettopp idémyldringen mellom de ulike medlemmene som, hvis den utføres riktig, fører til minneverdige spill. Det er det Sand Door prøver å skape med Lysfanga, actionspillet deres med en spesiell cliffhanger: tidsforskyvning. Vi fikk nylig muligheten til å snakke med Sand Door-sjef Matthieu Schneider om kloneskygger, kampbevegelser og den sanne betydningen av "Lysfanga".

Utgangspunktet er et hack and slash-spill der hovedpersonen, kalt Ime, kan reise tilbake i tid og hente tilbake ekkoer av sine egne (eller Remnants) for å hjelpe henne i kampen for å forsvare hjemverdenen Antala. "Remnants lar deg skape en hær basert på det du har gjort like før, og reprodusere handlingene dine for å hjelpe deg", forteller Schneider. "Thibaut, som er spillets regissør, hadde bestemt seg for å leke med tidsspoling fordi det er noe vi ser ganske sjelden i videospill, og han ønsket å blande det med hack-and-slash."

Remnants vil øke i antall etter hvert som hovedpersonens krefter og angrep (som trylleformler, runer og ultimater) utvikler seg. "Så vi har mye variasjon i spillet som bruker Remnant-kraften, og det er viktig for oss at spilleren kan føle at det er mange spillmuligheter og måter å spille med disse nye Remnant-evnene på", avslutter Schneider.

"Hva betyr Lysfanga?" Først trodde vi at Lysfanga var navnet på den kvinnelige hovedpersonen i spillet, men Matthieu beroliget oss raskt med en forklaring som skjuler noe av dybden i spillets historie:

"Nei, Lisfanga er tittelen på hovedpersonen fordi Ime, som er hovedpersonen, er en Lisfanga, som betyr Bringer av lys."

Spillet har fortsatt ingen konkret utgivelsesdato, men Lysfanga blir tilgjengelig i 2023 på PC.