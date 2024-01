Lysfanga: The Time Shift Warrior lanseres neste måned

HQ

Utvikleren Sand Door Studio og utgiveren Quantic Dream har kunngjort lanseringsdatoen for Lysfanga: The Time Shift Warrior. Eventyrspillet debuterer på PC allerede neste måned, den 13. februar 2024, til en pris av 24,99€/$24.99. Det vil til og med være 20 % rabatt tilgjengelig den første uken, noe som betyr at fansen kan sikre seg spillet til en lavere pris.

I forbindelse med nyheten om lanseringsdatoen har Sand Door også opplyst at det vil bli lansert en demo av spillet på Steam Next Fest uken før lansering (5.-12. februar). Hvis dette ikke er nok til å bli begeistret, vil utvikleren også være vertskap for to livestreams i uken før lansering, en den 6. februar og en den 9. februar.

En ny trailer for spillet har også debutert og viser et glimt av ny gameplay. Den kan du se nedenfor, og her kan du også se et utdrag av vårt siste intervju med utviklingsteamet.